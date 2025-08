¡No quiere un misio! Tilsa Lozano aclara qué tipo de pareja busca: "Para abajo, no"

¡Habla fuerte y claro! Tilsa Lozano está soltera y no tiene pelos en la lengua para decir lo que quiere en una relación. La popular 'Tilín' fue directa y dejó en claro que no está dispuesta a mantener a nadie. Según ella, su próxima pareja debe tener el mismo nivel de vida que ella o más.

Tilsa Lozano ha vuelto a generar polémica con sus declaraciones. Esta vez, la exvengadora fue muy directa al decir qué tipo de pareja busca ahora que está soltera y divorciada de Jackson Mora. Según dijo en su programa "La Noche Habla", no piensa aceptar a alguien que no tenga su mismo nivel económico.

La popular 'Tilín' dejó bien claro que ya no está para mantener a nadie, y que su próximo galán debe estar a su altura, o incluso más arriba.

Ya no quiere preocuparse por dinero. Tilsa explicó que no quiere limitarse si en algún momento desea hacer un viaje o darse un gusto. Por eso, espera que su pareja esté en condiciones de seguirle el ritmo sin problemas.

"¿Qué pasa si le digo que me quiero ir a Europa o a tal lugar? Yo no soy pechadora, yo pecho a mis hijos. O puedes llevar el mismo estilo de vida que yo o más, pero para abajo no", afirmó la conductora de televisión.