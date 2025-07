¡Suelta en EE.UU.! Tilsa Lozano se va de juerga con amigas y le habría cantado a su ex: "Dile que me amas"

La exmodelo Tilsa Lozano está disfrutando al máximo su soltería. En su viaje por Estados Unidos, se grabó juergueando con amigas, tomando tragos y hasta cantando una canción que ha encendido las redes. ¿Le habrá mandado indirecta a su ex, Jackson Mora?

Tilsa Lozano no se guarda nada. A semanas de firmar su divorcio con Jackson Mora, la exvengadora se fue de viaje a Estados Unidos y ha venido mostrando en redes sociales que la está pasando bomba. En sus historias de Instagram, Tilsa compartió momentos de diversión junto a sus amigas.

Tilsa se lució en el restaurante Modan, ubicado en Virginia. Y luego mostró tragos brindando. Después, publicó historias con sus amigas, pasándola lindo. Ahí se le vio súper relajada, riendo, brindando y, como era de esperarse, cantando a todo pulmón.

¿Indirecta con sabor a trago? Lo que más llamó la atención fue un video donde aparece cantando "Dile la verdad", tema de Pamela Franco. Muchos creen que lo hizo pensando en su expareja.

"No eres feliz. Dile que nos amamos, que soy la dueña de tu corazón. No finjas, si ya no la quieres, dile que me amas, que yo soy tu amor", entonó con fuerza mientras se reía con su amiga. La escena no pasó desapercibida. Al final, se le escucha decir con picardía: "Cuéntale, dile la verdad... Solo yo", soltó Tilsa.