Génesis Tapia presume romántico viaje a Tarapoto junto a Kike Márquez: "Siento que te amo más"

Génesis Tapia se mostró más enamorada que nunca de Kike Márquez. La exbailarina, que en más de una ocasión juró no volver con el padre de sus hijos, ahora grita a los cuatro vientos su aparente reconciliación. Y lo hace nada menos que en Tarapoto, donde viajó con él y publicó imágenes muy románticas.

Génesis Tapia y Kike Márquez se lucen en viaje romántico a Tarapoto

Génesis Tapia sorprendió a sus seguidores al dejarse ver más enamorada que antes de Kike Márquez. La exbailarina, que en su momento aseguró no volver con el padre de sus hijos, ahora disfruta de un viaje romántico en Tarapoto y no dudó en gritarlo en sus redes sociales.

La también abogada compartió un video donde le dedica a Kike una canción con una letra bastante directa: "Siento que te amo más, que hoy me gustas más". El empresario no se quedó atrás y le respondió: "Gracias por dedicármela. ¡Yo también siento que te amo más!".

Pero eso no fue todo. Génesis mostró imágenes de la habitación donde se hospedaron y la decoración sorprendió a todos. En la cama, con sábanas claras y pétalos de rosas rojas, se podía leer la frase "TE AMO". A esto se sumaron globos en forma de corazón, un letrero luminoso con la palabra "LOVE" y hasta cisnes hechos con toallas.

Detalle romántico en Tarapoto en viaje de Génesis Tapia y Kike Márquez. (Instagram)

Con estos detalles, Kike parece estar decidido a reconquistar a Génesis. No solo con flores y mensajes cariñosos, sino también con gestos que buscan mostrar un cambio en su relación.

Magaly Medina no se la cree

Sin embargo, no todos creen en este cuento de hadas. Magaly Medina, fiel a su estilo, lanzó fuertes comentarios contra Márquez y recordó su historial.

"De verdad que la aparición del colágeno, la aparición del clavo de Génesis tuvo sus resultados, ¿no? Porque Kike Márquez está totalmente expresivo. Bueno, aunque siempre que se ha portado mal... este hombre no sabe lo que es la palabra fidelidad, no sabe lo que es la palabra respeto, lo que es la palabra lealtad", criticó la 'Urraca' en su programa.

Además, la periodista recordó la vez que Kike fue captado entrando a un hotel con otra mujer, luego de regresar de un viaje. Por eso, recriminó a Génesis por estar tan ilusionada con el cambio.

"Bajó de un avión que se venía de Argentina y se fue a encontrar con una mujer a meterse a un telo. O sea, ya pues, Génesis, ¿qué te pasa?", sentenció.

Por ahora, lo cierto es que Génesis Tapia se muestra feliz y sonriente en Tarapoto, dejando claro que está apostando nuevamente por su relación con Kike Márquez. ¿Será esta la reconciliación definitiva o un capítulo más en su historia de amor? Solo el tiempo lo dirá.