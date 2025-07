¿Mario Irivarren le pidió volver a Onelia Molina? Chica reality no lo niega y lanza contundente respuesta

Onelia Molina sorprendió en "América Hoy" cuando le preguntaron si Mario Irivarren le habría pedido volver con ella. Aunque la chica reality confirmó que está soltera, dejó varias pistas de que podría haber algo más entre ellos. Y aunque no dio una respuesta directa, sus palabras y sus silencios dijeron mucho.

Todo comenzó cuando Ethel Pozo quiso que Onelia sea más clara para el público que sigue de cerca esta historia.

"Pero Onelia, que describa para la gente", le pidió la conductora. Onelia fue directa y aseguró que, aunque se reencontraron, no hay besos ni abrazos entre ellos. "Yo no estoy con él, no van a ver como que temas de besos, abrazos. No, no ha habido. Pero sí hemos tenido la oportunidad después de muchísimo tiempo de poder hablar", confesó.