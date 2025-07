Onelia Molina niega haber regresado con Mario Irivarren tras pasar su cumple juntos: "Sigo soltera"

La modelo Onelia Molina volvió a estar en boca de todos luego de que se dijera que habría retomado su relación con Mario Irivarren. Y es que ambos fueron vistos juntos celebrando su cumpleaños, lo que desató todo tipo de rumores. Pero ella decidió hablar clarito y sin rodeos en el programa "América Hoy".

Onelia Molina niega haber vuelto con Mario Irivarren

Durante la entrevista en "América Hoy", Onelia Molina no dudó en aclarar cómo está su situación sentimental actual y qué tanto contacto tiene con su expareja Mario Irivarren, a tres meses de su comentada separación.

Ethel Pozo fue la primera en lanzarle la pregunta que todos querían hacer: "¿Tú has vuelto con Mario?", preguntó directamente. Onelia respondió sin dudar: "No, no, yo solo digo la verdad", descartando de forma rotunda haber retomado la relación con el chico reality.

La modelo aseguró que, aunque han tenido reencuentros, eso no significa que estén de vuelta. Ella se encuentra enfocada en su bienestar y prefiere mantener las cosas claras.

No descarta futura reconciliación y admite confianza con Mario

Luego, Valeria Piazza fue un poco más allá y quiso saber si existía la posibilidad de que en un futuro Onelia regrese con Mario.

"¿Onelia, tú le has cerrado las puertas al amor con Mario o de repente más adelante podrías regresar con él?", preguntó. Ella fue honesta y dijo: "Es que yo no sé qué vaya a pasar. Actualmente me siento mucho más tranquila por cómo se vienen dando las cosas. En su momento, decidí poner un límite y lo hice por mí, por respeto a mí, y considero que fue lo mejor que hice".

Y luego añadió, una frase que reconfirmó su estado sentimental tras tres meses separada de Mario: sola y soltera.

"Ya han pasado tres meses, pero yo sigo sola y sigo soltera", dejando en claro que por ahora, no hay ningún romance en su vida.

Por su parte, Janet Barboza la felicitó por su sinceridad y madurez. Y finalmente, Edson Dávila metió su cuota de humor y le preguntó si estaban en cuchos.

"Estás siendo madura y estás siendo real. En este momento estás sola y tú mañana no sabes qué va a pasar con Mario", comentó la conductora. "¿Estás en cuchos?", cuestionó Edson, a lo que Onelia respondió entre risas: "No, la verdad que no. O sea, con Mario tengo confianza, definitivamente , pero no".

Aunque celebró su cumpleaños con Mario Irivarren, Onelia Molina dejó clarísimo que no han regresado. Está soltera, tranquila y centrada en sí misma. ¿Habrá una segunda oportunidad? Nadie lo sabe, pero por ahora, la modelo disfruta su soltería sin apuros.