Magaly Medina a Onelia Molina tras pasar su cumpleaños con Mario: "No esta viendo las banderas rojas"

El pasado miércoles 16 de julio, Onelia Molina celebró su cumpleaños por todo lo alto. Por medio de sus redes sociales, la joven odontóloga compartió fotografías con sus invitados y aunque no apareció Mario Irivarren en las imágenes, sí estuvo presente. Esto generó muchas reacciones y Magaly Medina no dudó en opinar al respecto.

Durante la más reciente edición de 'Magaly TV: La Firme', la conductora no dudó en comentar sobre el acercamiento entre Mario Irivarren y su expareja. En particular, criticó una escena donde él coloca sus manos sobre las caderas de Onelia durante la celebración.

Más allá de los gestos físicos, Magaly Medina también cuestionó la decisión de Onelia de mantener contacto con Mario, a pesar del historial que ambos tienen como expareja. En su programa, fue clara en su recomendación:

"Después de todo lo que le hizo, de verdad que los dos son tal para cual. Les hace falta crecimiento y madurez. Esta chica no está viendo ninguna bandera roja. No es necesario pasar todo un tiempo y darle oportunidad tras oportunidad a otras personas, porque pasan los años que uno nunca va a recuperar", señaló.

Durante el podcast 'Doble Sentido' donde participa Onelia Molina y Patricio Parodi, conversaron acerca del cumpleaños de la odontóloga afirmando que recibió muchos mensajes por su día. Es así como el 'Pato' le consulta por su ex Mario Irivarren.

Luego, el chico reality nota la sonrisa de su compañera cuando hablan de su expareja Mario. Entonces, la chica de 27 años recién cumplidos comenta que prefiere no hondar en el tema ya que está cuidándose a ella misma, lo que le importa.

Entonces, el chico reality vuelve a consultarle: "¿Por qué cuando hablas de él vuelves a sonreír?", y la odontóloga responde: "No quiero hablar de eso. Quiero cuidarme y quiero cuidar lo que me importa. No quiero hablar".