María Pía arrincona a Mario Irivarren con pregunta sobre Onelia Molina: "¿Tú crees que he nacido ayer?"

El ambiente se puso tenso y gracioso en una reciente edición del pódcast 'Good Time' cuando María Pía Copello irrumpió con una llamada inesperada. La conductora de 'Mande quien mande' se comunicó con Mario Irivarren en pleno programa y no dudó en abordar de forma directa los rumores sobre una posible reconciliación entre el chico reality y su expareja Onelia Molina.

Todo comenzó de forma amena, cuando los conductores Gerardo Pe, Laura Spoya y el propio Mario recordaban una de las canciones infantiles más populares de Copello. La conductora, al escuchar la mención, llamó al programa en vivo para proponer su participación como invitada.

Los integrantes celebraron la iniciativa, pero el ambiente cambió de inmediato cuando María Pía decidió abordar el tema que todos evitan: los acercamientos entre Mario y Onelia.

"A ver, cuéntame, lo que estamos viendo en Esto es guerra...", le dijo, con tono inquisitivo. Irivarren, algo incómodo, intentó desviar la conversación hacia el formato del programa, pero Copello no se lo permitió. "¿Tú crees que he nacido ayer? Ah, estás malcriado. Mejor lo aclaramos en vivo, no me vengas con que no vas a contestar, no vengas con tonterías", expresó con firmeza. El tenso momento incluyó incluso una breve interrupción de la llamada por parte de Mario, lo que encendió aún más el ánimo de la conductora.