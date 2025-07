Mario Irivarren niega haber terminado con Onelia Molina antes de la boda de Alejandra: "Teléfono malogrado"

En una entrevista de Flor Ortola afirmó que escuchó de 'buenas fuentes' que Mario Irivarren y Onelia Molina habrían terminado su relación amorosa. Ante esto, el chico reality salió a negar lo dicho y saca pruebas de las conversaciones con su expareja horas antes del matrimonio.

Por medio de su podcast 'Todo Good', Mario Irivarren salió a declarar antes de finalizar la transmisión sobre las declaraciones de Flor Ortola afirmando que él habría terminado con Onelia Molina. Ante esto, el chico reality cree que se trataría de un teléfono malogrado entre varias personas.

El joven afirma que aquella noche pasaron muchas cosas que terminaron con su relación amorosa Onelia Molina días después. Aunque, afirma que nunca terminó antes de la boda y no quiere que se siga especulando de ello.

"Simplemente fueron circunstancias que se dieron de una noche que fue canónica. Y quería aclararlo, porque ya la historia tiene muchos elementos para seguir agregando circunstancias que no son ciertas. Si bien nunca respondo, me pareció importante aclarar este tema para que no se siga especulando sobre algo que no tiene fundamentos", señala.