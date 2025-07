Vania Bludau revela que dejaría 'Esto Es Guerra' para unirse a 'El Gran Chef': "Es el mejor programa"

Después de su comentado regreso al programa de competencia 'Esto es Guerra', Vania Bludau decidió dar un paso al costado para sumarse a la última temporada de 'El Gran Chef: Famosos'. Su breve paso por el reality de América TV no pasó desapercibido, especialmente por su coincidencia en el set con Onelia Molina, expareja de Mario Irivarren, con quien Bludau también tuvo una relación.

A través de sus historias de Instagram, Vania Bludau despejó las dudas de sus seguidores respecto a su repentina desaparición de 'Esto es Guerra'. La influencer explicó que su participación había sido pactada por pocos días y que ya se encontraba enfocada en nuevos proyectos.

Además, confirmó su retorno a 'El Gran Chef Famosos' de Latina, donde ya participó en una temporada anterior. Vania se mostró emocionada por esta nueva oportunidad y no dudó en destacar la importancia personal que tuvo ese programa en su vida.

"No se imaginan la nostalgia que me dio al grabar la promo para la última temporada. Siempre lo voy a decir, El Gran Chef es el mejor programa en el que yo he podido trabajar. No solo me ayudó a reconstruirme en uno de los momentos más sensibles de mi vida, sino que aparte me permitió conocer a personas inigualables", confesó.