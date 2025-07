¿Y Vania Bludau? Austin Palao asegura que no hay nadie que le llame la atención: "Hace falta muchas cosas"

Austin Palao está en plena promoción de su serie familiar "Los Palao", pero lo que más llamó la atención fueron sus declaraciones sobre el amor. El influencer aseguró que está soltero, enfocado en su música y que, por ahora, no hay nadie que le robe el corazón. ¿Y Vania Bludau?

Austin Palao volvió a ser noticia, pero esta vez no por algún romance. El chico reality se encuentra enfocado en su familia y su carrera musical. En una reciente entrevista con "América Hoy", aclaró que está soltero y que, por ahora, no hay nadie que le llame la atención.

"Me siento una persona que está soltera. Cotizado, no sé. Pero no ando pensando en parejas tampoco", respondió tras ser consultado si se considera un soltero codiciado.