Vania Bludau y Austin Palao revelaron detalles de su viaje a Chiclayo: "No hubo postre"

Vania Bludau y Austin Palao continúan envueltos en controversia, ya que se rumorea que tendrían un romance. Tras pasar un fin de semana en Chiclayo por motivos de trabajo, hablaron sobre el vínculo que los une y bromearon respecto al viaje que realizaron al norte del Perú.

¿Vania y Austin confirmaron un romance?

La noche de ayer, en el programa Esto es Guerra, la conductora Katia Palma les preguntó directamente a ambos participantes sobre sus actividades del fin de semana. Vania empezó diciendo que estuvo con el menor de los Palao en Chiclayo y que le gustó el almuerzo. Además, soltó una frase pícara: "No hubo postre".

Katia también le preguntó si hubo algún beso, y Vania lo negó. Por su lado, Austin dijo que estuvieron trabajando y agregó una frase con doble sentido respecto al hecho de no haber tenido más acercamiento: "Los tiempos de Austin son perfectos", provocando risas en el set.

Vania indicó que tenían todo pautado y que aprovecharon en almorzar juntos. Austin recalcó que tuvieron oportunidad de compartir momentos en Chiclayo, y que claramente saldrán imágenes de ellos.

Finalmente, Vania aseguró que se sintió muy nerviosa al realizar el juego "nariz con nariz" con Austin, y aunque no descartó completamente tener un romance con el hermano de Said, afirmó que actualmente solo tienen una amistad:

"Es que no se puede descartar, no se puede confirmar nada. Realmente, a día de hoy no hay nada. Somos amigos. Como dije anteriormente, no lo había frecuentado antes, yo no lo conocía mucho, y lo estoy conociendo. Es lindo, muy buena gente y caballero", expresó.

Vania y Austin en discoteca de Chiclayo

Durante la más reciente edición de 'Magaly TV: La Firme', se difundieron imágenes del evento en el que Vania Bludau y Austin Palao animaron a decenas de asistentes en una conocida discoteca chiclayana. Aunque la participación de ambos fue recibida con entusiasmo, hubo un detalle que llamó particularmente la atención: varios asistentes comenzaron a gritar el nombre de Onelia Molina en pleno espectáculo.

El público aprovechó la cercanía entre Vania y Austin para provocar reacciones, especialmente tras la reciente polémica que involucra a Onelia y Mario Irivarren, ex de Vania. La incomodidad del momento no pasó desapercibida. Por su parte, Magaly Medina no tardó en opinar que no ofrecen un entretenimiento de calidad

.Aunque los rumores no cesan, Vania Bludau y Austin Palao dejaron claro que, por el momento, no existe una relación amorosa entre ellos. Ambos destacaron que están conociéndose y disfrutando de su amistad. Sus declaraciones en Esto es Guerra han generado diversas reacciones entre sus seguidores y en redes sociales.