¡Lo manda a la 'friendzone'! Vania Bludau tras fin de semana con Austin Palao: "Conociendo, pero como amigos"

Vania Bludau y Austin Palao han dado qué hablar tras aparecer juntos el fin de semana en Chiclayo. Ambos coincidieron en un evento en una discoteca del norte, donde animaron al público y hasta subieron al escenario. Pero aunque muchos pensaron que era el inicio de un romance, ella lo dejó claro.

Vania Bludau y Austin Palao pasaron un divertido fin de semana en Chiclayo, lo que desató rumores de romance. Sin embargo, la modelo e integrante de "Esto es Guerra" dejó en claro que entre ellos no hay amor, solo amistad.

Todo comenzó cuando ambos fueron vistos llegando juntos a una conocida discoteca del norte del país. Incluso se animaron a subir al escenario para saludar al público. La química fue evidente, y muchos pensaron que se trataba de una escapadita romántica. Pero Vania salió al frente para aclararlo todo. "América Hoy" fue hasta Pachacamac para hablar con Vania, quien respondió con calma.

"Trabajando, sí ha sido un evento al que me invitaron, un familiar, y fui para allá, para Chiclayo" , contó la modelo sobre su presencia en la discoteca. Al ser consultada sobre la famosa foto en el avión que ambos compartieron, Vania respondió sin rodeos: "Sí, claro, estamos los dos para ese evento, estábamos en Chiclayo y nada más".

¿Una cita? Vania lo niega todo. La reportera no se quedó con la duda y preguntó si el viaje fue una excusa para conocerse mejor.

"Sí, pero fue netamente para eso. Nos han captado las cámaras porque fuimos a comer, porque hay que comer, pues, ¿no?", bromeó Vania. "¿No fue una cita?", le insistieron. Ella respondió firme: "No, no, no, estábamos con otras personas".