Vania Bludau y Mario Irivarren reaccionan tras foto abrazados: "Ni me acordaba que me había colgado de ese"

Una imagen que ha dado la vuelta en redes sociales encendió la polémica. Vania Bludau y su ex, Mario Irivarren, fueron captados juntos y muy cercanos durante la boda de Alejandra Baigorria. El programa "Magaly TV, la firme" no se quedó atrás y fue a buscar a los protagonistas para conocer qué pasó realmente entre ellos.

Una foto que circula en redes sociales ha puesto en el ojo de la tormenta a Vania Bludau y Mario Irivarren. En la imagen, ambos aparecen abrazados en plena boda de Alejandra Baigorria, y claro, las especulaciones no tardaron en explotar. El programa "Magaly TV La Firme" fue a buscarlos y ambos, sobre todo Vania, soltaron tremendas declaraciones.

Al ser consultada por la fotografía donde aparece "colgada" de Mario, Vania Bludau aclaró que no fue un abrazo, como muchos creen. Luego explicó que fue un gesto casual en medio del bullicio de la fiesta.

"No es abrazo, mira la cara de autogol que tiene... Ni siquiera me había acordado que me había colgado de ese. Jajaja", dijo entre risas. "Yo recuerdo que me dijeron algo y me he acercado, como lo digo siempre. O sea, cuando estás en una reunión y hay un montón de gente... eso no es un abrazo, ¿me entiendes? Es como que le he puesto el brazo encima, pero no es un abrazo", remarcó.