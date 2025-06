Onelia Molina responde tras foto de Mario Irivarren y Vania Bludau: "La verdad siempre sale a la luz"

A través de las redes sociales, se ha viralizado una foto de Vania Bludau con Mario Irivarren juntos y abrazados, tras la negación de la chica reality. Ahora, Onelia Molina sale a declarar y al parecer, sí los habría visto juntos en aquella noche de la boda.

En el programa de 'Magaly TV La Firme', la joven Onelia Molina salió a declarar ante la insistencia de las cámaras y termina afirmando que tuvo fuertes razones para dar por terminada su relación con Mario Irivarren. Así mismo, recalca que no estuvo cómoda en la boda de Alejandra Baigorria por muchas razones que aún no ha revelado.

"Cada acción tiene sus consecuencias, la verdad siempre sale a la luz. Definitivamente no estaba cómoda. La verdad que yo he pasado cosas y circunstancias en ese matrimonio, que decidí no contar, mantenerme al margen, pero la gente lo puede ver y sacar sus conclusiones. Yo tome la decisión en base a algo y creo que las cosas caen bajo su propio peso", expresó la joven odontóloga.