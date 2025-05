¿Quién lo diría? Esta es la increíble diferencia entre la mamá de Said y su expareja Steve Palao

Durante la boda de Said Palao y Alejandra Baigorria, una de las que más llamó la atención no fue la novia, sino ¡la mamá del novio! María Rosa Castro sorprendió a todos los asistentes y a los usuarios en redes por lo joven y radiante que lucía. Muchos no podían creer que fuera la madre de Said. Recientemente, se reveló la impensada diferencia de edad con el padre de Said, Steve Palao.

¿Cuántos años tiene la mamá y el papá de Said?

A raíz de los comentarios en redes, su hija mayor, Lorelein Palao, decidió aclarar las dudas en una transmisión en vivo por TikTok y reveló qué edad tienen su mamá, María Rosa Castro, y su papá, Steve Palao.

"Mi mamá tiene 48 años y mi papá tiene 50", reveló en un live en la mencionada red social, dejando en shock a más de uno.

Además, contó que María Rosa fue madre por primera vez a los 15 años, pues ella ya tiene 33. Lorelein también comentó la edad de su padre, Steve Palao, quien tiene 50 años. Esto causó aún más sorpresa, ya que la diferencia de edad entre los papás de Said es de apenas dos años. A pesar de estar separados, ambos mantienen una buena relación.

Tras una entrevista en "Amor y Fuego", la conductora Gigi Mitre no pudo ocultar su asombro al ver lo joven que luce María Rosa.

"Una de las cosas que más me llama la atención es que la mamá parece hermana de los Palao. No parece la mamá. Es regia, súper joven", comentó Gigi.

María Rosa habla de su separación con Steve

En una entrevista para "Amor y Fuego", María Rosa habló por primera vez sobre su separación con Steve Palao.

"Éramos muy jóvenes. Trece años fuimos muy felices y lamentablemente nos separamos. Pero siempre hemos estado pendientes de nuestros hijos y mantenemos una buena relación", dijo con tranquilidad.

Sus hijos también sufrieron la separación. La mamá de Said confesó que el divorcio fue duro para toda la familia.

"En una separación sufren todos, literal. Lo importante es buscar la forma más sana y adecuada de afrontar las cosas", expresó. A pesar de todo, hoy se muestran unidos y en paz por el bien de sus hijos.

Presente en la boda y con buena relación. María Rosa viajó desde Estados Unidos para asistir a la boda de su hijo Said con Alejandra Baigorria. Durante el evento, se le vio tranquila y sonriente, compartiendo con su familia y su exesposo. Su presencia no pasó desapercibida y fue muy comentada por todos.

La mamá de Said Palao no solo impactó con su belleza y juventud, sino que también dejó claro que la familia puede mantenerse unida a pesar de una separación. Con 48 años y cuatro hijos, María Rosa Castro ha demostrado ser una mujer fuerte, querida y admirada por muchos. Sin duda, la impensada diferencia de dos años con Steve Palao dejó en shock a muchos.