Soralla de los Ángeles predijo escándalos, caídas y más en la boda de Alejandra y Said: "Este amor no es para toda la vida"

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, realizada el pasado 26 de abril, continúa siendo tema de conversación no solo por la unión de la pareja, sino también por los incidentes que marcaron la celebración. A todo ello se sumó la predicción de la vidente Soralla De Los Ángeles, quien anticipó ciertos hechos de la fiesta que, sorprendentemente, se cumplieron.

Durante su programa "Espacio Astral", Soralla fue consultada sobre el futuro matrimonial de Alejandra y Said un día antes del evento. La vidente explicó que la relación entre ambos no sería para toda la vida, pero destacó que disfrutarían intensamente de su amor.

"Es una relación que va durar lo que tiene que durar. No es que de que ya con él se queda y ya con él es para toda la vida, no me sale. Lamentablemente me salen dos arcanos que este amor no es para toda la vida pero sí van a vivir plenamente su amor", expresó.