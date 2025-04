¡Facturó! Alejandra Baigorria ganó más de 100 MIL SOLES con suscripciones para ver su BODA

Alejandra Baigorria, empresaria y ex chica reality, ha logrado una impresionante ganancia tras compartir los detalles de su boda con Said Palao a través de su cuenta de Instagram. Ayer, 26 de abril, la influencer celebró una ceremonia religiosa y civil, pero lo que más sorprendió a sus seguidores fue la forma en que eligió transmitir los pormenores del evento.

¿Cuánto ganó exactamente Alejandra en su boda?

Desde semanas antes, Baigorria había anunciado que los detalles de su boda serían exclusivos para aquellos que se suscribieran a su cuenta de Instagram, creando contenido premium por el que los usuarios debían pagar para acceder. El costo de la suscripción era de S/19.9 , y los seguidores debían pagar esa cantidad para acceder a transmisiones en vivo, historias y otros detalles exclusivos sobre los preparativos, la ceremonia y la fiesta.

Desde la mañana de ayer, Alejandra y su equipo comenzaron a compartir los detalles del gran día. La respuesta de los fans fue impresionante. En pocas horas, el número de suscriptores premium aumentó de forma exponencial, superando los 3000 a medio día. Hoy, 27 de abril, la cifra alcanzó los 5304 suscriptores, lo que resultó en una ganancia de S/105,549.6 por el contenido exclusivo.

Ganancias de Alejandra Baigorria por su boda

Las cifras sorprendieron a cientos de usuarios en redes sociales, quienes no dejaron de comentar sobre este nuevo modelo de negocio para generar ingresos a partir de contenido personal. La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, uno de los eventos más esperados del año, sigue siendo tema de conversación y promete dar que hablar por varios días más.

Los votos de Alejandra Baigorria

Alejandra Baigorria vivió uno de los momentos más emotivos de su vida al pronunciar sus votos matrimoniales frente a Said Palao. La popular 'Rubia de Gamarra' se mostró profundamente conmovida, al punto de quebrarse la voz, mientras declaraba su amor frente a cientos de invitados que no ocultaron su emoción.

Al inicio de sus votos, Alejandra confesó no saber cómo empezar, a pesar de ser una persona de palabra fácil. Recordó que su historia con Said comenzó con un beso inocente, que parecía pasajero, pero terminó siendo el inicio del "amor más bonito que ha vivido". Cada palabra suya reflejaba el profundo sentimiento que la embargaba.

La empresaria también relató la primera conversación que tuvo con Said sobre formar una familia. Entre lágrimas, recordó cómo le preguntó directamente si quería casarse, ya que no estaba dispuesta a perder su tiempo. Su emoción creció al contar que la respuesta madura de Said fue una de las razones por las que supo que él era el indicado.

Es así que, con más de 5300 suscriptores premium y una ganancia total de S/105,549.6, Alejandra Baigorria demostró el poder de su influencia digital. Su boda con Said Palao no solo fue un evento inolvidable, sino también una jugosa fuente de ingresos gracias a la exclusividad.