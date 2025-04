Alejandra Baigorria sufre desafortunado INCIDENTE al salir de su boda religiosa: "Ella se lo pidió"

Ayer, 26 de abril, Alejandra Baigorria y Said Palao vivieron un día inolvidable al celebrar su boda civil y religiosa en el centro histórico de Lima. La emotiva ceremonia religiosa se llevó a cabo en la iglesia de San Pedro, mientras que la unión civil se formalizó en la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Tras salir de la iglesia, Alejandra, emocionada, gritó "¡Nos casamos!" ante la ovación de decenas de familiares, amigos y fanáticos que se apostaron en los exteriores. El momento fue captado por los medios de comunicación, convirtiéndose rápidamente en uno de los instantes más comentados de la jornada de celebración.

Sin embargo, un pequeño incidente robó protagonismo. Luego de darse un tierno beso, Alejandra le pidió a Said que la tomara por la cintura y la bajara en el aire para darle un beso de película. El intento terminó en un susto, ya que Said bajó demasiado y Alejandra casi cae de espaldas sobre el pavimento histórico.

Afortunadamente, Alejandra logró apoyarse en su brazo y Said reaccionó rápidamente para evitar que el accidente pasara a mayores. El momento, lejos de empañar la celebración, se convirtió en una anécdota divertida que sus seguidores compartieron y celebraron ampliamente en las redes sociales.

El video del percance se volvió viral, generando miles de reacciones. Mientras algunos aplaudieron la rápida reacción de los novios, otros criticaron el exceso de confianza que casi arruina un momento tan especial. Pese a todo, Alejandra y Said continuaron celebrando su amor, dejando en claro que ni un pequeño tropezón puede opacar su felicidad.

"Recién se casan y ya tienen su primera caída", "No entiendo por qué la gente dice 'la caída es una señal', si casi se cae y Said no la soltó", "Ella le pidió, de él nunca nació besarla", "Se ve que parece una boda forzada por la novia", "Él ya quiere quedar viudo", expresaron.