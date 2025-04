¡Lujo total! Alejandra Baigorria usará dos vestidos para su boda: Diseñadora lo cuenta todo

Alejandra Baigorria, conocida como la 'gringa de Gamarra', ya tiene listos los dos vestidos que usará este sábado 26 en su boda con Said Palao. Entre pedrería, telas importadas y muchos detalles hechos a mano, Ale promete robarse todas las miradas en su gran día.

Alejandra Baigorria y sus vestidos de bodas: Diseñadora da detalles

Alejandra Baigorria ya vive su semana más especial. A pocos días de dar el "sí" con Said Palao, la empresaria y ex chica reality compartió una pequeño adelanto de los espectaculares vestidos que usará en su boda, y dejó a todos con la boca abierta por el lujo y el estilo que llevará. En una imagen que compartió en sus redes se ve encaje y pedrería.

"¡Quiero una cola de 15 metros! Para mi fiesta quiero un vestido que vaya con mi personalidad sexy, porque también soy sexy. Corte sirena, súper pegado y con transparencias", comentó entre risas Alejandra a su diseñadora cuando le decía indicaciones para su vestido.

Fiel a sus raíces, Alejandra no dudó en buscar las telas de su vestido en Gamarra, el lugar que la vio crecer como empresaria. Pero que sea de Gamarra no significa que no tenga calidad de exportación. La diseñadora Angélica García, encargada de confeccionar los vestidos, contó que se usaron telas traídas desde Francia y cristales Swarovski reales.

Dos vestidos de alto impacto

Alejandra usará dos vestidos el día de su boda. Uno será para la ceremonia religiosa, con un diseño más elegante y clásico, y el otro, para la fiesta, será mucho más atrevido y brillante.

@ameg_pe 23.04.25 | Diseñadora revela detalles de los lujosos vestidos que Alejandra Baigorria usará en su boda. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

"El vestido de la boda religiosa es un diseño más conservador, con tendencias europeas. Para la fiesta tiene un vestido con un corte más sexy, con más brillo y más detalles", explicó la diseñadora. "El velo tiene cerca de 8 metros, y la cola del vestido entre 4 metros y medio a 5 metros", agregó, desmintiendo que la cola llegue a los 15 metros como soñaba Ale.

Swarovski, botones y mucha pedrería

Los detalles del vestido también han dado que hablar. Según Angélica García, el vestido tiene más de 3 000 piedras, 200 botones en la parte trasera, y una mezcla de encaje francés, plumas y strass de alta calidad.

"La tela del vestido principal es un encaje importado desde Francia. Es un raso francés muy bonito. El vestido de cambio tiene mucha pedrería, tiene detalles de Swarovski reales. El de la fiesta tiene bastante pedrería. Hemos comprado strass de alta calidad, piedritas, plumas, tiene bastante detalles muy bonitos. El vestido que es con brillos", detalló para "América Hoy".

Los vestidos de lujo tienen un precio elevado, según mencionó la diseñadora. Ella reveló que entre ambas prendas se usaron más de 1 500 cristales Swarovski.

"El valor que tienen los vestidos es bastante elevado en cuanto a presupuestos. El vestido, por ejemplo, tiene cerca de 200 botones que se han puesto en la parte trasera. En Swarovski hemos comprado en total 102 para todo el vestido. (¿Esas piedras es para ambos vestidos o solo uno?) Ambos vestidos, siempre el vestido religioso tiene cierta cantidad o el vestido de boda. El otro de cambio también tiene. Entre ambos son como 3000, 1500 piedras", comentó la diseñadora.

Todo está listo para este sábado 26 de abril, y Alejandra Baigorria promete deslumbrar en el altar y en la fiesta con sus vestidos de boda. ¡La cuenta regresiva ya empezó!