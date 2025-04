Alejandra Baigorria y Said Palao: Esta es la exorbitante cifra que estarían gastando en la organización de su boda

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao ya genera titulares antes de celebrarse. Este sábado 26 de abril, la pareja se dará el sí en un evento que promete lujo y espectacularidad, marcando un hito en el entretenimiento local por su despliegue de glamour y tecnología.

¿Cuánto costará la boda de Alejandra y Said?

A diferencia de otras bodas, esta ceremonia no solo será un evento íntimo, sino también un espectáculo mediático. Los seguidores de la pareja podrán vivir cada momento en tiempo real gracias a una transmisión exclusiva para suscriptores. Una decisión que no solo amplía su audiencia, sino también el presupuesto.

Uno de los puntos más costosos es el lugar elegido: el Fundo Casablanca. Este espacio, rodeado de naturaleza y acondicionado para celebraciones de alto nivel, puede llegar a costar entre 100 mil y 200 mil soles solo por el alquiler, considerando los detalles especiales en decoración y ambientación.

En cuanto al vestido de novia, Alejandra ha apostado por un diseño de alta costura. El modelo, que incluye encajes y aplicaciones exclusivas, está valorizado en aproximadamente 10 mil soles. La elección reafirma su estilo sofisticado y el deseo de destacar en uno de los días más importantes de su vida.

La imagen de la novia será completada con un servicio premium de maquillaje y peinado. El paquete incluye productos de lujo, estilismo personalizado y cuidado integral de manos y pies. Este servicio, ofrecido por una especialista en belleza, está valorizado en alrededor de 3 mil soles.

Mas detalles de la 'boda del año'

Los anillos de matrimonio no se quedan atrás. Alejandra y Said eligieron aros de oro blanco, una opción más costosa que el oro tradicional. El precio estimado por el par alcanza los 15 mil soles, destacando no solo por su valor, sino también por su exclusividad y diseño.

Finalmente, el despliegue técnico para la transmisión del evento implica el uso de equipos profesionales y conexión de alta calidad. Este servicio, que asegura una experiencia sin interrupciones para los espectadores, representa un gasto adicional de unos 8 mil soles.