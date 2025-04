¿Macarena Vélez no cree que el matrimonio de Said Palao y Alejandra Baigorria tenga futuro?

Como ya se conoce, Alejandra Baigorria se encuentra en cuenta regresiva para celebrar su boda con Said Palao. Quien no dudó en opinar fue Macarena Vélez, expareja del chico reality, opinando si le ve un futuro a este matrimonio.

¿Qué dijo Macarena Vélez?

Tras una entrevista para el Diario El Trome, Macarena Vélez se encontraba en un evento público cuando fue consultada nuevamente sobre la boda de su expareja Said Palao con Alejandra Baigorria. Ante esto, la joven afirmó que no es el primer exnovio que se casa, pero que le desea lo mejor.

"Como siempre lo digo, ya pasó bastante tiempo, han pasado otros 'ex' en mi vida. No es mi primer 'ex' que se casa, pero es el mediático con el que me vinculan, pero los mejores éxitos para los que han estado conmigo, porque lo más lindo es desear lo mejor. Yo no tengo maldad o malicia dentro de mí. Lo siempre deseo lo mejor. La vida se encarga de ponerte donde debes estar y si van a llegar a esto, increíble y para adelante", expresó.

¿Le ve futuro al matrimonio de Said Palao?

Luego, fue consultada sobre los constantes 'hate' que viene recibiendo la pareja de novios a pocos días de su boda, donde afirman que su matrimonio no duraría mucho. Ante esto, la actual pareja de Juan Ichazo comenta que la única verdad que pasa en la relación de ellos, son los mismos Said y Baigorria. Además, agregó que no deberían ser caso a los demás y que sigan encaminados en su boda.

"La gente critica, te van a apoyar, hay de todo. Los únicos que viven una relación son ellos dos y son los únicos que saben la verdad de las cosas. Si ellos ya están encaminados a eso, pues monstruo, bravazo", expresó finalmente la joven artista al medio local. Además, reveló que espera ya no ser vinculada con su expareja.

La empresaria Alejandra Baigorria es una reconocida artista que contraerá matrimonio con Said Palao este sábado 26 de abril. Las expectativas de su boda están posicionándose como el 'matrimonio del año'.

Por su parte, Macarena Vélez afirma que siempre le va a desear lo mejor a sus exparejas y que el futuro del matrimonio de Said Palao con Alejandra Baigorria, solo lo saben ellos mismos. Finalmente, espera que sigan encaminados en su propio futuro juntos sin escuchar lo que dicen las críticas sobre su boda.