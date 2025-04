Vanessa Pumarica contra Pamela López: "No le presentaría a mis hijos a un saliente de hace un mes"

En los últimos días, se ha viralizado imágenes de Pamela López paseando con sus hijos por semana santa, pero lo que llamó la atención es que estuvo Paul Michael en todo momento. Es así como la Vanessa Pumarica, amiga cercana de Pamela Franco, opinó sobre estas acciones de la expareja de Christian Cueva.

En el programa de 'Todo se filtra', Vanessa Pumarica llegó de invitada especial para conversar de distintos temas. Entre ellos, opinó sobre las últimas acciones que viene realizando Pamela López con su nuevo saliente Paul Michael. Primero, afirmó que no está mal que salga a divertirse, mientras todo sea de la puerta de su casa hacia afuera.

Luego, la amiga de Pamela Franco no dudó en criticar tras ver las imágenes de Pamela López compartiendo con sus hijos y su nueva pareja Paul Michael, con quien sale hace aproximadamente un mes. Es así como deja en claro, que una madre tiene que velar por el lado emocional de sus hijos.

"Si me preguntas a mí, no estoy de acuerdo porque yo no presentaría a mis hijos a un saliente de hace un mes, menos a mis hijos pequeños. Esto porque estoy perjudicando el lado emocional, si el papá los ha perjudicado como ella dice, 'yo soy mamá', no voy hacer lo mismo", señaló.