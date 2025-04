Pamela López se muestra muy ilusionada con Paul Michael: "Disfruto lo que estoy haciendo"

Desde hace semanas, Pamela López viene demostrando en todas las redes sociales que se encuentra muy ilusionada con su nuevo saliente Paul Michael, muchos años menor que ella. Durante una transmisión en vivo, la expareja de Christian Cueva afirma que disfruta todo lo que hace.

En los últimos días, Pamela López y Paul Michael viene pasando casi todos los días juntos y en muchas ocasiones, realizan transmisiones en vivo por sus redes. Es entonces cuando la pareja conversa sobre su vida amorosa y la relación que viene llevando desde hace muy poco.

Tras las preguntas de sus seguidores, la nueva influencer estuvo contando que tras darse una nueva oportunidad en el amor con el cantante de 26 años, viene pasando momentos muy felices. Además, al ser consultada si está realmente enamorada, respondió con una frase que daría entender que sí.

"¡A llorar, no! Hoy en día me he dado una oportunidad de conocer a alguien, la estamos pasando súper bien, soy feliz, disfruto lo que estoy haciendo. (¿Ya, pero estás enamorada?) Ustedes qué creen (botón rojo) lo que se ve, no se pregunta", expresó ante las constantes preguntas.