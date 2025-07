Said Palao sorprende con inesperado reto y pide disculpas a Alejandra Baigorria: "Perdón a mi esposa y mi hija"

Un reciente adelanto del reality familiar Los Palao ha generado revuelo en redes sociales. En el avance, Said Palao aparece aceptando un peculiar reto que lo llevó a disfrazarse de mujer, una situación que desató bromas y memes y. El episodio muestra al chico reality cumpliendo una curiosa prueba impuesta por su hermana Lorelein Palao.

Said Palao se disculpa públicamente por su reto en el reality

La escena fue parte de un juego en el que participó Lorelein Palao, hermana del modelo, quien recibió la ayuda de la hija de Said para planear el desafío. El reto consistía en que él debía disfrazarse de mujer, incluyendo el uso de un vestido. Aunque al inicio Said se mostró incómodo con la idea, finalmente accedió, pero no sin antes enviar un mensaje a su familia.

Antes de aparecer caracterizado, el modelo tomó un segundo para decir: "Quisiera pedirle perdón a mi hija y a mi esposa por lo que están a punto de ver", dijo en tono de humor, anticipando que las imágenes causarían impacto.

Acto seguido, se muestran escenas de su transformación, aunque en el adelanto aún no se ve su rostro. Su hija también aprovechó para sumarse con una frase que sacó risas: "A mis 9 años, todo lo que me hace pasar mi familia".

En una parte del video, ya vestido con el traje femenino, Said suelta una broma: "En el piso no porque se me va la plata... Aún no tengo, pero por si acaso", haciendo alusión al posible descuido de su atuendo.

Hermana de Said publica misterioso mensaje tras el episodio

En medio del alboroto que causó la escena del reality, la hermana de Said, Lorelein Palao, quien fue la encargada de imponer el reto, sorprendió con una frase en sus redes sociales. A través de sus historias de Instagram, escribió:

"La vida es un regalo con fecha de caducidad, no la inviertas en amores baratos...". El mensaje, aunque sin destinatario directo, llamó la atención por coincidir con la difusión del polémico video y las disculpas de su hermano.

El mensaje de Lorelein se publicó en un momento en el que Said Palao enfrenta una ola de críticas por su participación en el reto. Aunque fue parte de una dinámica familiar dentro de su serie de streaming, varios usuarios cuestionaron si era apropiado para alguien con una imagen pública y una relación estable.

Hermana de Said Palao tras broma en el reality. pic.twitter.com/yHXVmCp33C — VAMN (@VictorAlfr33625) July 20, 2025

El episodio protagonizado por Said Palao en Los Palao ha generado opiniones divididas entre el público. Mientras algunos aplauden el sentido del humor y la complicidad familiar, otros cuestionan la exposición innecesaria de situaciones que podrían afectar su imagen o su relación con Alejandra Baigorria.