Farid Ode revela que rechazó sentarse en EVDLV a diferencia de Mariella Zanetti: "Mi hija me lo pidió, le hace daño"

Farid Ode está con la sangre en el ojo. El empresario y expareja de Mariella Zanetti se mostró bastante incómodo luego de enterarse que la actriz será la próxima invitada en "El Valor de la Verdad", donde revelará detalles de su antigua relación.

Según contó Farid, esta exposición pública no solo lo incomoda a él, sino también a su hija Gamille, fruto de su relación con Mariella. Por eso, decidió no participar en el programa cuando también lo invitaron.

En una reciente entrevista, Farid Ode lanzó fuertes críticas contra Mariella Zanetti por su participación en "El Valor de la Verdad". Asegura que después de tantos años, ya no tiene sentido hablar del pasado.