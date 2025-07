Magaly destruye a Mario Irivarren por perseguir a presuntos reporteros: "Los trata como si fueran delincuentes"

¡Fuego cruzado! Magaly Medina no se quedó callada y le lanzó durísimas críticas a Mario Irivarren tras escuchar su relato sobre una supuesta persecución que hizo contra un auto donde estarían reporteros. Según contó el chico reality, estas personas lo seguían y al encararlos, terminaron cubriéndose el rostro, lo que lo hizo sospechar.

Magaly destruye a Mario por perseguir a presuntos reporteros

Mario Irivarren volvió a estar en el ojo de la tormenta tras contar que persiguió a sujetos en carro porque, según él, lo estaban "marcando". El chico reality lo reveló en su podcast con Laura Spoya, pero lo que parecía una simple anécdota se convirtió en un escándalo cuando Magaly Medina salió al frente para criticarlo con todo.

Durante su programa "Magaly TV La Firme", Magaly Medina no se guardó nada y calificó de violento el comportamiento de Mario.

"Él se queja de que hay un carro, que le está haciendo reglaje, acosando. Acusó a unos reporteros, porque evidentemente lo son, no de mi programa, pero lo sentí como si lo fueran... Trata a los reporteros como si fueran delincuentes y no lo son. Y dice que los persiguió por medio Lima. Este muchacho necesita una terapia de control de impulsos porque no controla", sentenció en vivo.

Para Magaly, Mario Irivarren debe buscar ayuda urgente y por eso le recomendó que vaya a terapia especializada.

"Cuando tus decisiones no la pasas por un tamiz mental, es que tus impulsos te ganan. Y si no puedes controlar tu ira y tus impulsos, yo creo que alguien ahí en ese grupo o de su producción le deberían de recomendar una buena terapia, necesita una terapia más especializada, algo que realmente le dé frutos", mencionó.

Magaly Medina lanza advertencia a Mario Irivarren sobre actitud

Magaly también quiso explicarle a Mario que el trabajo del paparazzi es parte del show. Y fue más allá al poner como ejemplo cómo se enteraron que pasaba noches con Onelia Molina.

"No confundas a los paparazzis de un programa, que no es el mío por cierto, pero eso es algo que todos sabemos que existe. Nosotros tenemos que hacer un trabajo y es parte del trabajo del paparazzi", aclaró la 'Urraca'. "¿Cómo crees que nosotros te hemos visto que pasas la noche con Onelia Molina? No nos regalan la información", afirmó.

La conductora también cuestionó que Mario haya reaccionado como si estuviera enfrentando a delincuentes. Además, le advirtió que, si hubieran sido marcas, la historia pudo terminar muy mal.

"Él dice: 'Yo estaba asustado'. ¿Asustado? Y agarra su carro y los comienza a seguir. Si realmente fueran delincuentes, no creo que los hubiera seguido", soltó Magaly, asegurando que su versión no tiene lógica. "Los marcas ya te hubieran bajado la luna y te hubieran dado un balazo", comentó.

Finalmente, la periodista recordó las declaraciones que dio Vania Bludau sobre el comportamiento de Mario cuando fueron pareja.

"¿Y qué pasaba si el carro se paraba, bajaba la luna en medio de la calle? ¿Qué iba a hacer él contra las dos personas o tres que estaban en ese carro? ¿Se iba a agarrar a golpes o como dijo Vania que a ella alguna vez la agarró del cuello? Cuidado, Mario. Estas conductas lo único que hacen es ratificar las declaraciones que alguna vez dio Vania Bludau sobre tu comportamiento violento", señaló.

Para Magaly Medina no hay duda de que quienes seguían a Mario eran reporteros y no delincuentes, como él intentó hacer creer. La 'Urraca' le dio con palo por reaccionar de forma violenta y hasta lo comparó con los testimonios de Vania Bludau. Con esto, dejó claro que Mario no puede victimizarse cuando, según ella, solo enfrentaba a paparazzis haciendo su chamba. ¿Responderá él o preferirá el silencio?