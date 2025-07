Onelia Molina recibe un gran ramo de rosas por su cumpleaños, revela su hermano ¿De Mario Irivarren?

Hoy se lleva el cumpleaños de la joven Onelia Molina y celebró sus 27 años en el programa de 'Esto es Guerra'. La odontóloga tuvo una grata sorpresa de sus padres, pero su hermano reveló que habría llegado un gran regalo a la casa para su hermana.

Al inicio del programa de 'Esto es Guerra', la joven Onelia Molina recibió una celebración de parte de todos sus compañeros incluido de su ex Mario Irivarren. Es así como después realizaron una videollamada con el hermano y los padres de la odontóloga.

Lo que no pensó la chica reality es que su hermano casi la delataría tras la llegada de un regalo especial. Se cree que este detalle podría ser de Mario Irivarren, con quien terminó hace unos meses, pero hay rumores de reconciliación.

"He visto 100 rosas, One se fue al programa y llegaron por la tarde. Hay un ramo de flores y un arreglo. Yo sé de quién es", expresó el hermano de Onelia Molina, pero ella responde que uno podría ser de su padre y le pidió a su hermano discreción para que no revele quién le mando las rosas.