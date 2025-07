Shirley Arica se defiende tras acusación de estafa y presenta pruebas: "Nunca obtuve respuesta"

Shirley Arica vuelve a estar en el centro de la controversia. Esta vez, el promotor de eventos Jean Pierre Espinoza la acusa de estafa por no asistir a un show pactado en Arequipa el pasado 9 de mayo, pese a haber recibido un adelanto de 3.500 soles. Ante esto, la exchica reality salió al frente con pruebas que respaldarían su versión y dejó en claro que no piensa asumir una falta que, según afirma, no le corresponde.

Shirley Arica se defiende tras ser acusada de no presentarse a evento

En revelaciones compartidas con 'Amor y Fuego', Shirley Arica rechazó tajantemente haber estafado a Jean Pierre Espinoza. La modelo explicó que sí acudió al aeropuerto Jorge Chávez el 9 de mayo con intención de viajar a Arequipa, pero nunca recibió respuesta del promotor, ni por llamada ni por mensajes, lo que la llevó a desistir del vuelo.

Arica mostró capturas de conversaciones que mantuvo con Espinoza, en ellas dice: Le envió a las 6:13 pm: "Bebé, ¿qué pasó?, pero nunca obtuvo respuesta. El vuelo estaba programado para las 6:15 pm de Lima a Arequipa.

Según ella, el silencio del promotor la obligó a quedarse en Lima, ya que no recibió confirmación ni indicaciones claras sobre el traslado o el evento. Su manager, Joe Santa María, también intentó comunicarse:

"Hola Jean Pierre, ¿qué tal? Soy Joe Santa María, manager de Shirley. Estamos en el aeropuerto y no tengo respuesta tuya, ¿cómo podemos hacer?", le escribió a las 5:56 p.m. Con estas pruebas, la modelo sostuvo que cumplió hasta donde pudo y que no fue ella quien falló. "No voy a subirme a un avión si la otra parte no me contesta", sentenció.

La respuesta del promotor arequipeño

Por su parte, durante el programa mostraron que el promotor, Jean Pierre Espinoza, aseguró que no contestó los mensajes debido a que sufrió un asalto ese mismo viernes. Indicó que le robaron el celular y documentos mientras tomaba un taxi, lo que le impidió mantenerse comunicado.

"El día viernes me asaltaron mi iPhone y mis cosas, lamentablemente nunca pensé que me iba a pasar esto. Tomando un taxi, me robaron todo. No viajaste porque no tenía comunicación. Encima pasó el día que tenía el evento con este cliente. Te estuve llamando de un número pero tampoco pude comunicarme", se lee en el mesnaje del promotor.

Pese a la explicación del promotor, Arica se mostró firme en su postura. A través de un mensaje enviado a Espinoza el lunes 12 de mayo, lamentó lo ocurrido, pero fue enfática en deslindar cualquier responsabilidad.

"Siento mucho lo que te pasó, pero ya no es tema mío. El adelanto se pierde ya que tú incumpliste conmigo. Me hiciste ir en vano al aeropuerto", escribió. Además, agregó que ella no contesta llamadas de números desconocidos, ya que tiene activada esa opción en su teléfono. Finalmente, le sugirió que muestre su denuncia policial para justificar lo ocurrido ante el empresario arequipeño que organizaba el evento. "Espero que se solucione todo y pues muestra tu denuncia para que puedas justificar lo que sucedió ese día", concluyó.

La controversia aún no se resuelve, pero Shirley Arica ha dejado claro que no permitirá que se la acuse de estafa sin que se conozca su versión. Por ahora, el caso sigue generando reacciones en redes sociales, mientras el público espera una solución definitiva.