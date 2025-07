'Neutro' se lava las manos tras polémica pelea que dejó a joven en UCI: "Nadie se va ir preso"

Luego del escándalo que desató su evento 'El Rey de la Calle 2', en el que el joven Daniel Díaz terminó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el streamer Neutro reapareció en una transmisión en vivo para referirse al caso. Sin embargo lo que ha llamado la atención es que ha anunciado un nuevo evento.

Lejos de mostrarse arrepentido o asumir responsabilidad, Neutro reapareció a través de una transmisión en vivo en la plataforma Kick, donde anunció que seguirá organizando este tipo de espectáculos. Incluso confirmó una nueva fecha: el próximo 25 de julio.

"Nos vemos el 25 de julio. Vamos a hacerlo bien. Para toda esa gente que está pujando en TikTok, que dice 'te vas a ir preso, que no sé qué', nadie se va a ir preso. Esto se va a ir preso", expresó con tono desafiante, mientras hacía un gesto obsceno.

Durante la misma transmisión, Neutro apareció junto a su abogado, quien insistió en que el joven participante sabía a lo que se exponía. Según el letrado de apellido Gamarra, se busca distorsionar la imagen del influencer con fines mediáticos.

"El participante sabía lo que hacía. Se presentan a Neutro como si fuera un tipo cruel, pero eso vende. La prensa necesita construir un villano para tener clics. Si lo mostramos como el bueno, no hay noticia", sostuvo su abogado, minimizando la responsabilidad del organizador.

La Federación Deportiva Peruana de Boxeo no tardó en responder a lo ocurrido. Emitió un comunicado para deslindar toda relación con "El rey de la calle 2" y anunció que evaluará acciones legales para evitar que este tipo de eventos continúe sin regulación oficial. Neutro, lejos de reconocer alguna falta, arremetió contra la institución:

"Los peleadores me han escrito y me han dicho que la federación hace años no pone ni un sol de premio. Ahora sí se quieren pronunciar, pero en vez de sumarse, deberían promover el deporte como debe ser", afirmó durante su transmisión.