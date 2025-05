Neutro se disculpa por comentario ofensivo a mujeres y Gigi lo encara: "¿No piensas antes de hablar?"

Hace unos días, el streamer Neutro apareció en una transmisión en vivo donde realizó comentarios ofensivos a las mujeres cuando habló de un método anticonceptivo. Por ello, el joven se comunicó con un programa de TV para disculparse, pero los conductores no le creyeron y lo encararon.

A través del programa de 'Amor y Fuego', su reportera fue a buscar al streamer Neutro para hablar sobre Mayra Goñi, pero también sobre los comentarios fuera de lugar que hizo contra las mujeres. Es así como expresó que solo era una broma, pero dio las disculpas del caso ya que tiene hermanas que también le increparon sus palabras.

"Uno tiene su comunidad y hay confianza, tenemos un grupito fiel y hacemos ese tipo de bromas, pero ya al saber que todo lo que yo digo repercute a nivel nacional, tomo consciencia y por eso estoy acá. Pido las disculpas del caso. No fue con afán de ofender a las mujeres. Tengo tres hermanas mujeres y también me lo dije (...) No me parece chacota, yo iba por el tema del acné", expresó en el reportaje.