Flavia Laos revela los motivos por qué no fue a la boda de Alejandra Baigorria: "No me invitaron. ¿Por qué? no sé"

La boda entre Alejandra Baigorria y Said Palao fue considerada por muchos como el evento del año en la farándula peruana. Sin embargo, una ausencia llamó la atención: Flavia Laos no estuvo presente. La actriz y cantante, que en su momento fue imagen de la marca de ropa de Baigorria, rompió su silencio y explicó por qué no asistió a la ceremonia que reunió a decenas de figuras del espectáculo.

Flavia Laos revela por qué no fue la boda de Alejandra

En declaraciones a 'Amor y Fuego', Flavia Laos fue directa al señalar que no recibió invitación para la boda. A pesar de haber trabajado juntas en campañas publicitarias, la cantante aseguró que su relación con Baigorria no es de amistad.

"No, no me invitaron. ¿Por qué? No sé. Es un matrimonio y se respeta cualquier decisión. No soy tan cercana a Ale, y por obvias razones", comentó.

Además, Flavia deslizó que su presencia en el evento habría sido incómoda debido a que asistieron Austin Palao y Patricio Parodi, ambos exparejas suyas. Aunque no profundizó en el tema, su declaración dejó entrever que prefiere evitar ambientes donde coincida con personas de su pasado sentimental.

Flavia sobre juntarse con Patricio Parodi

Durante la misma entrevista, Flavia también habló sobre la cirugía estética a la que se sometió recientemente. Confirmó que se trató de una pexia con implantes mamarios y dejó claro que fue una decisión personal.

"Me hice las bubis. Me hicieron una pexia y me pusieron un implante para levantarlas. Lo hice por mí, no por un hombre, es para verme bonita... Estoy soltera", expresó.

Por otro lado, fue consultada sobre la nueva faceta de Patricio Parodi como streamer. Cuando le preguntaron si participaría en una de sus transmisiones, Flavia fue enfática al descartar cualquier posibilidad de reencuentro.

"Yo creo que no hay necesidad, aparte de que no hablamos hace tiempo. (¿Y si te invita?) Si me lo cruzo en algún stream de alguien, normal, ya me ha pasado...", sentenció.

Por otro lado, Flavia, también reveló que viene enfocada en sus proyectos musicales como personales. La cantante reveló que va sltar su próximo EP musical y que se encuentra casteando para un proyecto de Netlix.

Lejos de dramas y reencuentros con exparejas, Flavia Laos asegura estar enfocada en su bienestar personal. La artista prioriza su imagen, sus proyectos y deja claro que está en una etapa de su vida en la que busca sentirse bien consigo misma, sin necesidad de mirar atrás.