Magaly Medina estalla contra Neutro por ofensivo comentario sobre mujeres: "Solo quiere vistas"

La periodista Magaly Medina no se guardó nada y arremetió duramente contra el streamer Neutro, luego de que se viralizara un video donde hace comentarios denigrantes sobre las mujeres al hablar de la pastilla del día siguiente de una manera que ha causado el rechazo masivo en redes sociales.

Magaly Medina se mostró indignada y no se quedó callada al ver el video viral donde el tiktoker Neutro lanza ofensivos y machistas comentarios sobre las mujeres. La conductora usó varios minutos de su programa "Magaly TV La Firme" para criticar con dureza lo dicho por el influencer.

Todo comenzó cuando se viralizó un clip de Neutro donde habla de la pastilla del día siguiente y la compara con cómo se le da medicina a los perros.

"A las mujeres tú tienes que darle la pastilla como perro. Cuando el perro no quiere tomar pastilla, tú le envuelves en un pollo. ¿Sí o no? Lo mismo mano, voy a envolver un pedazo de carne, me voy a meter la pastilla y yo mismo la voy a dar en la boquita", dijo Neutro en su video.