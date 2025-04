Neutro se disculpa por peligroso reto en vivo con su amigo: "No va a volver a pasar"

El streamer peruano Neutro está en el ojo de la tormenta luego de realizar un peligroso reto en vivo por la plataforma Kick, donde prendió fuego a su amigo Papuchi. El hecho generó una ola de críticas en redes sociales y medios de comunicación, cuestionando la responsabilidad de Neutro al exponer este tipo de contenido. Ante ello, el streamer decidió disculparse.

En una entrevista con el programa "La Noche Habla", Neutro ofreció disculpas y explicó que la transmisión tenía como objetivo recaudar fondos para la familia de un artista fallecido:

"Para empezar quiero aclarar que obviamente esto a mí no me suma nada... este directo que se estaba haciendo ese día... era para recaudar fondos para la familia de un artista que había fallecido hace poco".

Tilsa Lozano le preguntó si esa campaña benéfica fue algo planeado desde antes o una excusa tras el escándalo, Neutro afirmó que llevaba mucho tiempo promocionándose y que todas las suscripciones de ese stream iban para la mamá del artista fallecido. Sobre las críticas por no haber previsto una emergencia, dijo que había tomado precauciones.

Sin embargo, los conductores del programa cuestionaron la decisión de realizar un acto tan peligroso, considerando la influencia que Neutro tiene sobre su audiencia, especialmente jóvenes.

Ric La Torre comentó: "Me parece que fue un acto bastante irresponsable de tu parte... esa manera de hacer contenido ya deberías replantearla creo yo". Neutro respondió que el reto fue propuesto por Papuchi, quien realiza este tipo de desafíos extremos, y que su intención era apoyarlo: "Estas cosas es algo que él aceptó, que él hace, que él me propuso... lo dejé aparecer en mi directo porque lo quise apoyar".

Ante la insistencia de los conductores sobre la influencia que tiene en los jóvenes, Neutro reconoció la gravedad del asunto y ofreció disculpas.

"Obviamente tomo conciencia... es algo que no va a volver a pasar... una disculpa sincera de todo corazón. Obviamente teníamos los cuidados pero aún así es algo que no va a volver a pasar y que en el momento no se pensó llegar a tanto", se disculpó Neutro.