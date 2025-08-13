Melissa Klug solicita aumento de pensión de alimentos de sus hijos con Jefferson Farfán: ¿Cuánto pide?

Melissa Klug vuelve a enfrascarse en una batalla legal con Jefferson Farfán, debido a que ha solicitado un aumento en la pensión alimenticia para los dos hijos que tienen en común. La empresaria, junto a su abogado Wilmer Arica, esperaron a Jefferson para que asista a una citación conciliatoria, pero esto no sucedió, por lo que próximamente irían a juicio.

Melissa exige aumento de pensión a Farfán

El abogado de la 'Blanca de Chucuito' habló con las cámaras de América Hoy indicando que la conciliación que solicitó Melissa viene de un proceso que arrastra desde el 2017. Además, indicó que volverán a citar a Jefferson Farfán para una última conciliación.

"Si es que no asisten a la segunda invitación, lo que corresponde es acudir al Poder Judicial, a fin de que se fije una pensión a favor de sus hijos", dijo Wilmer Arica. Por otro lado, la abogada de Jefferson Farfán contactó a Melissa para indicarle que la citación de conciliación nunca llegó a sus manos, lo cual, a Wilmer, le parece muy extraño.

" Yo, de verdad, de todo corazón espero conciliar . Ya tengo estos procesos que él me ha llenado de procesos judiciales, hace 10 años que vengo batallando muchos juicios y quisiera que este 26, que es la última citación, se pueda llegar a un buen puerto por nuestros hijos", indicó.

Melissa niega alianza con Darinka Ramírez

El reportero de América Hoy también logró entrevistar en privado a Melissa, quien aseguró que la mejor herencia que el exfutbolista puede dejarle a sus hijos es una buena educación y, por ello, está solicitando un aumento de pensión que se debería cumplir hasta que ambos cumplan 28 años.

" La mejor herencia que un padre le puede dejar a sus hijos no son autos, casas, sino estudios ; y mientras mis hijos terminen su carrera universitaria y los pueda pagar, yo estoy feliz y contenta con eso. Quiero conciliar y llevar la fiesta en paz", dijo.

Además, señaló que no puede seguir manteniendo a sus hijos con la pensión que fue fijada en el 2016, ya que, mientras crecen, van necesitando más cosas y eso representa un gasto mayor.

Finalmente, descartó haber hecho una alianza con Darinka Ramírez para demandar a Jefferson Farfán por pensión de alimentos. Recordemos que la influencer también tiene un proceso abierto contra Farfán, donde solicita un monto mayor a los 9,000 soles que le viene pasando hasta la actualidad.

"No le he dado consejos a Darinka, para nada, de verdad. Soy ajena a lo que ella pueda actuar o accionar. Cada persona hace sus cosas como quiere", sentenció.

Es así que, Melissa Klug reafirma su deseo de conciliar con Jefferson Farfán por el bienestar de sus hijos, aunque no descarta acudir a juicio. Sostiene que la educación es la mejor herencia y que la pensión actual no cubre sus necesidades crecientes.