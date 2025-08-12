Melissa Klug lanza fuerte mensaje luego que Jefferson Farfán no se presentará a conciliación: ¿Qué dijo?

Melissa Klug volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras revelar que Jefferson Farfán, padre de dos de sus hijos, no asistió a la primera citación para una conciliación. La empresaria compartió la situación en su cuenta de Instagram, dejando entrever que, aunque ella está dispuesta a llegar a acuerdos, no percibe la misma actitud de parte del exfutbolista.

Melissa Klug explica lo ocurrido con la conciliación

Este martes 12 de agosto, la popular "Blanca de Chucuito" publicó una historia en Instagram junto a su abogado, Wilmer Arica, para contar que la reunión programada para conciliar no se llevó a cabo porque Farfán no se presentó.

"En la primera citación para conciliar con mi abogado Wilmer Arica, como siempre dispuesto a conciliar. Pero la otra parte no se presentó, esperemos que para la segunda citación se presente 26/8/25", escribió Melissa Klug, evidenciando su frustración por la ausencia del exdeportista.

Melissa Klug acudió con su abogado a conciliación.

La situación coincidió con la aparición del abogado Arica en el programa "Ponte en la cola", donde fue consultado por el caso. El letrado confirmó que ya existe una segunda fecha para la conciliación y que, de no presentarse nuevamente Farfán, se actuará conforme a la ley.

"El día de hoy se le ha cursado la invitación al señor Jefferson a conciliar, pero no ha asistido. Ya se pactó la segunda fecha, esperemos que se acerque al centro de conciliación", explicó Arica, dejando claro que su clienta busca resolver el tema por la vía legal correspondiente.

ABOGADO DE MELISSA KLUG pic.twitter.com/jhUD6noRPA — VAMN (@VictorAlfr33625) August 12, 2025

Melissa Klug celebra orgullosa el logro de su hija Melissa Lobatón

Más allá de los temas legales, Melissa Klug también compartió un momento especial para su familia. Durante el fin de semana, celebró en Instagram el logro académico de su hija Melissa Lobatón, quien culminó su carrera de pastelería. La empresaria publicó una imagen de una torta, elaborada por su hija, acompañada de un emotivo mensaje

"Estoy tan orgullosa de ti mi vida, terminaste tu carrera de pastelería. Ahora sí vamos por ese sueño. Te amo con todo mi ser", escribió la empresaria, dejando en claro lo importante que es este logro para ella y su familia.

La respuesta de Melissa Lobatón. La nueva pastelera profesional no se quedó atrás y también quiso dedicarle unas palabras a su mamá. Esta interacción entre madre e hija enterneció a los fanáticos, que resaltaron la relación cercana y la constante motivación que Melissa Klug da a todos sus hijos para que sigan sus sueños.

"Te amo madre, gracias por siempre estar ahí y apoyarme en todo", escribió Melissa Lobatón en una historia de Instagram, reflejando el cariño y la unión que las une.