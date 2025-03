Ric la Torre revela que Pamela Franco lo mandó a SACAR de un podcast: "No quiere que la entreviste"

El creador de contenido y conductor Ric La Torre sorprendió al revelar que Pamela Franco pidió que lo retiraran del set del podcast "OUKE" antes de su participación. Según explicó, el equipo de la cantante solicitó que él no estuviera presente cuando ella llegara como invitada al programa.

Ric La Torre sugirió que esta decisión podría estar vinculada con su cercanía a Pamela López, expareja de Christian Cueva, actual novio de Franco. Según el conductor, es posible que la cantante prefiera evitar cualquier interacción con él debido a la información que podría tener sobre su relación con el futbolista.

Además, el tiktoker afirmó que posee evidencia de que Franco interactúa en redes sociales con publicaciones que critican a Cueva. Aseguró haber intentado comunicarse con la artista a través de TikTok, pero nunca obtuvo respuesta, a pesar de que ambos se siguen en la plataforma.

El conductor de "La Noche Habla" también señaló que Franco evita entrevistas en programas donde podría recibir preguntas incómodas. Mencionó que ella ha rechazado participar en espacios televisivos donde se cuestiona a los invitados sobre su vida personal o polémicas recientes.

Finalmente, La Torre aclaró que no tiene conflictos personales con Franco, pero considera que algunas de sus decisiones generan dudas en la opinión pública. Añadió que, como espectador, observa ciertas contradicciones en su comportamiento, aunque respeta que cada persona maneje su vida como prefiera.

Durante su entrevista "Más Espectáculos", Pamela Franco respondió a las especulaciones sobre que su pareja Christian Cueva con una postura firme. La cantante explicó que no considera a Christian Cueva como alcohólico, basándose en su experiencia personal.

"Él es un deportista... Yo no veo una persona alcohólica... Yo no considero, por lo que he vivido, lo que he visto, que él sea una persona alcohólica, porque ese es el problema, que dicen problema con alcohol... alcohólico, no. Yo no considero, yo lo que he visto", señaló Pamela.