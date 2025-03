Shirley Arica lapida a Reimond Manco tras su respuesta en un EN VIVO: "No puedes destruirme"

Shirley Arica no se quedó callada y respondió a Reimond Manco luego de que el exfutbolista comentara sus declaraciones en 'El Valor de la Verdad'. La modelo señaló que le parecía extraño que Manco recordara algunos episodios con precisión, mientras que otros los olvidaba o relataba de manera confusa.

Arica admitió que su fama se originó tras su relación con Manco, pero destacó que ha sabido mantenerse en el medio por mérito propio. Además, aseguró que ahora la situación ha cambiado, pues gracias a ella, el exjugador logró realizar una transmisión en TikTok con una gran cantidad de seguidores conectados.

La modelo también sugirió que Manco estaba molesto porque el tema sigue siendo recordado constantemente en los medios. Según su versión, el exfutbolista no ha podido afectarla en todos estos años, a pesar de los intentos por desacreditarla.

"Yo siento que él está picado porque es un tema que se va tocar siempre. Yo ya te he dicho gracias por hacerme famosa, pero ahora soy una mujer inteligente (...) No puedes destruirme, no pudiste en 15 años. Nunca habías tenido tantos conectados, agradéceme", dijo entre risas.