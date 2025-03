Shirley Arica recuerda la vez que 'sembró' a Reimond Manco y él se molestó: "Le robé su billetera"

Shirley Arica recordó en El valor de la verdad que el ampay con Reimond Manco, el cual la hizo conocida en la farándula, no fue casualidad. La modelo confesó que el encuentro fue parte de una venganza, ya que el futbolista la había engañado en el pasado y la dejó sin pasaje.

Según contó en 'EVDLV', Manco la invitó a Chiclayo cuando aún no era famosa. Sin embargo, al llegar, él la mantuvo encerrada en un hospedaje y se negó a dejarla salir. Después de insistir, logró convencerlo para salir a la calle, donde finalmente las cámaras los captaron juntos, generando el escándalo que la catapultó a la fama.

Arica afirmó que Manco la acusó de haber planificado el ampay, pero ella negó haberlo hecho. No obstante, admitió que su verdadera intención al aceptar la invitación del futbolista no era verlo, sino vengarse por un episodio anterior en el que él la dejó varada sin pasaje de regreso a su casa.

La modelo recordó que, durante su estadía en Chiclayo, Manco intentó que pasaran la noche juntos, pero ella se negó. Esto provocó la molestia del futbolista, quien, como represalia, le canceló el pasaje de regreso a Lima, dejándola sin dinero y obligándola a buscar una forma de volver a la capital.

En respuesta, Arica tomó la billetera de Manco, dejándole solo los documentos. Esto generó una fuerte discusión entre ambos, y el futbolista le reclamó de manera agresiva. Según la modelo, esa fue la última vez que hablaron, aunque el ampay los dejó marcados en la historia de la farándula y la impulsó en su carrera mediática.

"Se enojó porque nunca quise subir al cuarto y me anuló el pasaje de regreso a Lima. Como no tenía dinero, me llevé su billetera. Le dejé los documentos y me llevé la plata", reveló la modelo. Al notar la falta de su dinero, Manco la llamó molesto para desearle "que su avión se cayera". reveló.