¿Es bisexual? Daniela Darcourt se pronuncia sobre los rumores en torno a su vida sentimental

La cantante Daniela Darcourt habló recientemente sobre los rumores que circulan acerca de su vida amorosa y su supuesta bisexualidad. Durante una entrevista con la periodista Carla Chevez, la salsera explicó por qué nunca ha desmentido ni confirmado estos comentarios.

Darcourt señaló que a lo largo de su carrera ha sido blanco de diversas especulaciones, algunas incluso exageradas. Sin embargo, aseguró que no se siente en la obligación de responder a cada rumor que se difunde sobre ella.

Según la intérprete, ha aprendido que muchas personas buscan validar sus propias ideas, por lo que prefiere no entrar en controversias. Para ella, permitir que otros crean lo que desean es una forma de evitar conflictos innecesarios.

"De mí se ha dicho que hasta he matado gente y nunca he tenido la necesidad ni me he visto en la obligación de decir sí ni no. Aprendí como metodología de vida, que sí hay que darle a veces la razón a la gente cuando quiere tenerla, no necesariamente porque la tenga, sino porque eso los hace sentir bien",expresó.