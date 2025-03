Alondra Huarac fulmina a Janet Barboza tras críticas por 'La Movida de los Sábados': "No voy a intentar ser ella"

Alondra Huarac, la joven presentadora y nueva conductora de La Movida de los Sábados, decidió aclarar su postura luego de las críticas de Janet Barboza. La exconductora del programa expresó su molestia al enterarse de su reactivación sin ser consultada, señalando que lo consideraba una falta de respeto a su trayectoria.

Las declaraciones de Barboza fueron hechas el 1 de marzo durante su participación en El Reventonazo de la Chola, donde mostró sorpresa y descontento por la decisión. La conductora lideró el programa entre 1998 y 2004, por lo que esperaba ser informada sobre su regreso a la televisión.

Ante esta situación, Alondra Huarac se mostró segura de asumir este nuevo reto y dejó en claro que no pretende imitar a su antecesora. Aseguró que quiere construir su propia identidad como conductora y conectar con la audiencia de una manera auténtica, siempre reconociendo la importancia del legado dejado por Barboza.

La joven también destacó el respaldo de su padre, el productor Nilver Huarac, en este desafío profesional. A pesar de la controversia, afirmó que está enfocada en su crecimiento en la televisión y en brindar al público un programa que conserve la esencia de La Movida de los Sábados, pero con un sello personal.

En cuanto a su relación con Janet Barboza, Alondra negó cualquier conflicto. Aclaró que, aunque no comparten su día a día, mantienen una relación cercana dentro de la familia.

Hace unos días Janet Barboza sorprendió con su presencia en el programa de la 'Chola Chabuca', donde le preguntaron por el regreso del icónico espacio musical. Su respuesta dejó a más de uno boquiabierto, pues reveló que nunca fue contactada ni para pedirle opinión ni autorización.

"Me hubiese gustado que al menos pidan mi opinión. También mi permiso, porque ese nombre me pertenece, pero nada de eso ocurrió, yo no me enteré. Nadie me dijo: 'Janet, vamos a hacer esto'", declaró con evidente incomodidad.