¡Se va al Poder Judicial!

Darinka Ramírez revela que Farfán no asistió a la segunda conciliación: "Da entender que no le interesa mi hija"

Hoy fue a la segunda audiencia de conciliación entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez, pero la influencer reveló que la 'Foquita' ni su abogado acudieron.

Darinka Ramírez revela que Farfán no asistió a la segunda conciliación
Darinka Ramírez revela que Farfán no asistió a la segunda conciliación (Composición Karibeña)
08/08/2025

Desde hace unos meses, Darinka Ramírez ha iniciado un proceso en contra de Jefferson Farfán por violencia psicológica y para conciliar sobre la nueva pensión que recibiría su hija. Ahora, la joven influencer reveló que la 'Foquita' no asistió a la segunda audiencia demostrando así una falta de interés en su pequeña. 

Jefferson Farfán no asiste a segunda conciliación

Las cámaras de 'Todo se filtra' acudieron al juzgado donde Darinka Ramírez y Jefferson Farfán fueron citados por segunda ocasión para conciliar sobre los nuevos términos de compromisos económicos y régimen de visitas hacia su pequeña en común. El reportero solo encontró a la joven influencer, quien reveló que ni el exfutbolista ni su abogado acudieron a la citación. 

"En esta segunda citación no se ha presentado Jefferson ¿Solo su abogado?", preguntó Kurt Villavicencio, y Darinka respondió: "No ha venido nadie (a la conciliación), da a entender que no le interesa mi hija. Vamos a tener que ir al Poder Judicial (¿Ya no hay forma de una tercera citación o queda aquí nada más?) Así yo lo quiera o él lo quiera, ya no se puede porque ya tuvimos dos citaciones". 

Darinka Ramírez revela que Farfán no ve a su hija

Así mismo, la joven señala nuevamente que la 'Foquita' no habría visitado a su pequeña desde aquella ocasión que sufrió de violencia psicológica delante de su pequeña. Además, de que sería el último recuerdo de su hija hacia el ex pelotero. 

"Tu hija no ve Jefferson desde los primeros días de abril cuando sucedieron los hechos de la agresión psicológica que denunciaste", pregunta el conductor, y la joven responde: "El último recuerdo que tiene mi hija de su padre, es gritándome, nada más (...) Y no le llegaron los '10 mil' juguetes tampoco, no le interesa hasta el día de hoy".

Como se recuerda, Darinka denunció a Farfán por violencia psicológica luego de que él y su primo estuvieron jugando toscamente en el cuarto de juguetes de su hija, donde terminaron rompiendo varios de sus pertenencias. Ante esto, el futbolista habría señalado que no debía reclamarle ya que él podría comprarle hasta '10 mil' sin ningún problema. 

Ahora, Darinka Ramírez comenta que hasta el momento Jefferson Farfán sigue cumpliendo con el monto acordado desde el día que nació su hija, pero ha pedido esta nueva conciliación ya que la pequeña ya ingresará al nido y tendrá mayores gastos. Por ello, se realiza esta segunda citación, pero el exfutbolista no asistió y tampoco su abogado. 

