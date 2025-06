Magaly sobre 'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán: "Todo apuntaría a que no hay pruebas que lo liguen al hecho"

Magaly Medina habló sobre el polémico caso de Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como 'Cri Cri' y primo de Jefferson Farfán, quien lleva casi nueve meses en prisión preventiva por una denuncia de violencia sexual contra una joven.

Durante su programa, Magaly Medina mostró un informe especial basado en el reportaje de "Día D", donde se revelaron nuevas pruebas y testimonios que podrían cambiar el rumbo del caso. La madre de 'Cri Cri', doña Judith Cecilia Guadalupe, rompió su silencio y habló con firmeza.

Según contó, su hijo se sometió a todos los exámenes médicos que le pidieron. Incluso el mismo 'Cri Cri' habló desde prisión y aseguró que dice la verdad.

"Desde el primer día, yo le pregunté y me dijo: 'Mamá, yo he ido y les he dicho, háganme todos los exámenes que ustedes quieran'. Y todos los exámenes le salen negativos... negativo, negativo, todo sale negativo. A favor de mi hijo", repitió con énfasis. "Yo digo la verdad y yo estoy con las pruebas todavía. Yo estoy con las pruebas científicas. Lo dije el día uno, soy inocente. No puedo mentirle a los exámenes médicos, exámenes científicos", afirmó.