Laura Spoya responde de forma peculiar tras ser captada de fiesta con Mario Irivarren: "No fueron dos días de fiesta, sino tres"

Laura Spoya volvió a ser noticia luego de protagonizar un intenso fin de semana de salidas nocturnas en Lima. Mientras ella disfrutaba con amigas y conocidos en reconocidos locales de San Isidro, su expareja Brian Rullan llegó desde México para reencontrarse con sus hijos y celebrar con ellos el Día del Padre. Ante esta situación la ex Miss Perú salió a aclarar ese supuesto ampay.

En su reciente episodio del pódcast 'Good Time', Laura Spoya se refirió directamente a las imágenes que emitió el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre. Con su característico estilo, la modelo abordó la situación sin dramatismos y lanzó algunas bromas en respuesta a lo que consideró una exageración mediática.

"Me han ventilado mi intimidad, han ultrajado mi privacidad. ¿Cómo es posible que mi sanguchón de la esquina venga a ventilarme así? Yo toda la vida he comido así", dijo entre risas, burlándose del seguimiento que recibió durante sus salidas nocturnas.

Además, desmintió que solo hayan sido dos días de salidas, como indicó el reportaje, asegurando que en realidad fueron tres. También aclaró que en todo momento estuvo acompañada por amistades, como Mario Irivarren, su compañero de pódcast, restando importancia a las especulaciones sobre una posible nueva relación sentimental.

"Ojo que hay un error en la perseguida que me dieron de días consecutivos. Eso fue el jueves. El viernes comí tacu tacu en la mitad de la noche. No fueron dos días de fiesta, fueron tres (...) Yo lo he visto y he llorado de la risa, me daba risa cuando decían que Mario dejó su carro en otro lado", añadió con sarcasmo.