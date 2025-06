Natalie Vértiz rompe esquemas con su nuevo programa 'Model of the year': "El 90-60-90 ya fue"

Natalie Vértiz volverá a lanzar el programa 'Model Of The Year', esta vez en su edición 2025. El espacio pretende mostrar el talento y profesionalismo de muchas chicas que aspiran a convertirse en modelos comerciales o de alta costura. Además, la influencer resaltó la importancia de la diversidad.

En una reciente entrevista que Natalie concedió a América Espectáculos, indicó que el programa, que será transmitido por Canal N, está enfocado en resaltar las cualidades de las participantes, quienes no necesariamente deben tener medidas estándar.