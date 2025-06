Esposo de Laura Spoya sorprende con más indirectas en redes: "Pierde a un buen hombre porque hace caso a amigos celosos"

El empresario mexicano Brian Rullan ha vuelto a captar la atención del público luego de publicar un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretan como una clara indirecta hacia su aún esposa, la modelo peruana Laura Spoya. En medio de las especulaciones sobre su divorcio, la frase compartida por el empresario ha generado todo tipo de reacciones y comentarios entre los seguidores de ambos.

Durante la última edición del programa 'Magaly TV: La Firme', se reveló que Brian Rullan ha estado activo en TikTok compartiendo videos con frases que, según muchos usuarios, estarían dirigidas a Laura Spoya. Uno de los mensajes más llamativos fue:

Magaly Medina no dejó pasar el momento y opinó sobre la publicación del empresario. La conductora interpretó la frase como una indirecta para Laura, y sostuvo que, a diferencia de lo que podría esperar Rullan, ella no parece afectada.

"Qué querrá decir... que Laura hace caso a consejos de quienes la rodean, amigos celosos de verlos juntos, de la felicidad que mostraban, no lo sabemos... A Laura Spoya estos comentarios no le llegan porque la veo divertirse feliz de la vida. Creo que ya vivió su duelo", comentó Medina con su estilo frontal.

En declaraciones para el programa 'Amor y Fuego', Laura Spoya habló por primera vez sobre su vida luego de terminar su relación con el empresario mexicano. Aseguró sentirse tranquila, enfocada en su crecimiento y con energías renovadas.

Pese a la ruptura, la exreina de belleza aclaró que mantiene un vínculo cordial con Brian Rullan, especialmente por el lazo que los une como padres. Aseguró que no piensa hablar negativamente sobre él y que su prioridad es conservar la paz.

"Yo siempre me voy a querer llevar bien con una persona con la cual he compartido muchos años, que me ha dado momentos de su vida, jamás en la vida voy a desear algo negativo, ni mucho menos hablar mal de él, nunca", enfatizó.