Laura Spoya sorprende con declaraciones sobre su relación con Brian Rullan: "Estoy en otra etapa de mi vida"

Tras anunciar el fin de su matrimonio con Brian Rullan, la ex Miss Perú Laura Spoya ha captado la atención del público y los medios. Si bien la noticia de su separación generó sorpresa entre sus seguidores, la conductora de televisión ha dejado claro que atraviesa un momento de renovación personal y profesional. Sus recientes declaraciones revelan una postura serena frente al cierre de su etapa.

En declaraciones para el programa 'Amor y Fuego', Laura Spoya habló por primera vez sobre su vida luego de terminar su relación con el empresario mexicano. Aseguró sentirse tranquila, enfocada en su crecimiento y con energías renovadas.

Pese a la ruptura, la exreina de belleza aclaró que mantiene un vínculo cordial con Brian Rullan, especialmente por el lazo que los une como padres. Aseguró que no piensa hablar negativamente sobre él y que su prioridad es conservar la paz.

"Yo siempre me voy a querer llevar bien con una persona con la cual he compartido muchos años, que me ha dado momentos de su vida, jamás en la vida voy a desear algo negativo, ni mucho menos hablar mal de él, nunca", enfatizó.

Israel Dreyfus se convirtió en el inesperado protagonista de un momento tenso en el podcast Good Time, luego de que una inocente pregunta suya sobre la vida amorosa de Laura Spoya quién días después confirmó su separación de Bryan Rullan. A raíz de este episodio viral, el exchico reality dio su versión de los hechos en una entrevista.

"Era un vox populi, ¿no? Y yo se lo pregunté como quien no quiere la cosa, como para hacer conversación en el streaming. Laura no respondió ni sí ni no, se apeligró y se me quedó acá", explicó

Además, Dreyfus también habló sobre otro momento del programa que generó especulación: cuando mencionó haber visto a Laura en una fiesta con su productor, Abner. Aclaró que se trató de un malentendido generado por la dinámica en vivo.

"Hubo un trabalenguas. Yo la vi a ella con su amiga y con un grupo que no conocía. Y Abner me hace una seña de no... obviamente se me salió el nombre. Si me van a decir que no diga algo, que me lo digan antes, no en el momento. No ha sido con afán de hacer sentir mal", sostuvo.