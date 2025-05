Jessica Newton lanza fuerte comunicado tras conflictos legales con Carlos Morales: "Quiere promocionar su candidatura"

La polémica familiar entre Jessica Newton y su exesposo, Carlos Morales, ha vuelto a encenderse tras recientes declaraciones del empresario. Morales aseguró haber dejado una herencia a sus hijos, incluyendo a Cassandra Sánchez de Lamadrid. Esta versión fue desmentida por la exmiss Perú, quien emitió un comunicado aclarando los procesos judiciales que mantiene con él.

En exclusiva para el programa "Magaly TV: La Firme", Jessica Newton difundió una carta dirigida a la opinión pública en la que expresa su molestia ante las afirmaciones de Carlos Morales. En el documento, rechaza seguir ventilando temas personales, pues considera que Morales intenta beneficiarse políticamente de su imagen pública.

"He considerado pertinente no efectuar ninguna declaración pública adicional sobre estos temas personales porque eso sería caer en las intenciones del señor Morales que no es otra que la de promocionar su candidatura presidencial aprovechándose que soy persona pública", señala en el documento.