Pamela López impide a Christian Cueva ver a sus hijos, según su abogado: "Hemos demandado un régimen de visitas"

El abogado de Christian Cueva, Henrry Grauss, ha revelado que el futbolista enfrenta un gran problema con su todavía esposa, Pamela López. Según el abogado, López no le permite a Cueva pasar tiempo con sus hijos, lo que ha llevado a su equipo legal a tomar medidas.

En una entrevista exclusiva en "Amor y Fuego", Graus expuso que Christian quiere ver a sus hijos, pero no lo dejan. Esta situación ha sido frustrante para el jugador, quien ahora busca la ayuda de la justicia.

El abogado también explicó que, a pesar de las restricciones, las medidas de protección en este caso están dirigidas hacia la relación con López, no hacia los niños.

"Las medias de protección no lo tiene contra los niños, lo tiene contra ella, pero aun así no puede ver a los niños. No sabemos (el motivo). Él coordina con las nanas y no nos dejan", comentó Graus, reflejando la desesperación del futbolista por mantener el vínculo con sus hijos.

Además, se mencionó que están solicitando que los niños puedan disfrutar de momentos especiales con su padre.

Por otro lado, la relación de Cueva con Pamela Franco ha sido foco de atención. El abogado reveló que, aunque Cueva ha expresado su amor públicamente por la cantante, aún no han hablado el proceso de divorcio respecto a su situación con Pamela López.

"De momento no hemos hablado de divorcio, no me ha tocado el tema, no sé si la otra parte también. Seguramente en su momento se tocará, ahora solo estamos viendo el tema de violencia familiar", señaló, lo que sugiere que la separación legal podría no ser una prioridad inmediata.