¡Lo confiesa! Mayra Goñi confirma que estuvo en un yate con Lapadula y Anderson Santamaría

Mayra Goñi ha vuelto a ser el centro de atención tras confirmar que sí estuvo en un yate con los futbolistas de la selección peruana, Gianluca Lapadula y Anderson Santamaría. La actriz lo contó en el programa "Amor y Fuego", sorprendiendo a sus seguidores y a la prensa.

Mayra Goñi acepta encuentro con Lapadula y Santamaría en un yate

En una conversación animada con "Amor y Fuego", Mayra Goñi confesó que Gianluca Lapadula y Anderson Santamaría son sus amigos. Además confirmó lo que se había especulado meses antes: los tres compartieron un yate. Con una actitud divertida, la actriz se defendió de las especulaciones que la vinculan románticamente con Lapadula, quien es un hombre casado.

"¿Por qué me vinculan con Lapadula y no me vinculan con Anderson, por ejemplo? Me han vinculado con el que tiene esposa", reclamó Mayra. Esta declaración dejó entrever su sorpresa ante los rumores que han circulado sobre su vida personal.

Una amistad sincera y transparente. Durante la entrevista, Mayra destacó que su relación con los futbolistas es solo de amigos.

"Ellos son mis amigos. Recién lo he conocido a él (Lapadula), pero Anderson es mi amigo. Es soltero y somos amigos, como muchos amigos que tengo", afirmó con claridad. "(¿No fue coincidencia sí estuvieron ahí?) Sí, sí, sí, pero no sé porque me vinculan directamente con el problema", confirmó. Con esto, Mayra buscó dejar en claro que no hay nada más que una buena amistad entre ellos.

Además, Mayra se mostró divertida al hablar sobre su conocimiento de las "jugadas" de los futbolistas, en general.

"Son mis amigos, yo ya los conozco, ya sé sus jugadas, entonces, yo digo: 'Ya pues, hermano, a mí no me vas a engañar'", comentó entre risas. Esta frase dejó claro que tiene una buena relación con ellos y que no se dejará influenciar por los rumores.

Cabe recordar que hace unos meses, surgieron fotos y videos que sugerían un vínculo entre Mayra y los futbolistas, especialmente durante la Copa América 2024. Sin embargo, esta es la primera vez que la actriz confirma su presencia en el yate donde se les vio juntos.

Regreso a Perú y nuevos proyectos

Mayra Goñi ha regresado a Perú después de vivir en Estados Unidos, donde se mudó para impulsar su carrera como cantante. En sus redes sociales, compartió con sus seguidores que fue una decisión complicada, pero finalmente se siente feliz de volver a su país.

"Ha sido un proceso un poco complicado de tomar algunas decisiones, a veces no es tan fácil pero finalmente he decidido volver a Perú, he decidido volver a mi país, trabajar allá, retomar mi carrera musical", comentó, emocionada por su regreso y los nuevos proyectos que tiene en mente.

La actriz ha mostrado un enfoque positivo y decidido a dejar atrás los rumores sobre su vida personal. Con su humor característico, Mayra se ha mantenido firme en desmentir las especulaciones, asegurando que su amistad con los futbolistas es solo eso: amistad.

Con estas revelaciones, Mayra Goñi demuestra que no tiene miedo de enfrentar los rumores y que está emocionada por el futuro. Con su carisma y autenticidad, estamos seguros de que le esperan grandes oportunidades en su carrera. Estaremos atentos a sus próximos pasos.