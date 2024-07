Mayra Goñi renuncia a su residencia en EE.UU. y vuelve al Perú: "No es fácil"

La talentosa actriz y cantante Mayra Goñi aseguró que tomó la difícil decisión de volver al Perú y renunciar a su proceso de residencia en Estados Unidos y es que la influencer prefiere seguir construyendo su carrera en el Perú.

Como se sabe Mayra llega ya hace algún tiempo alejada del Perú, hace poco volvió al país solo para ser parte del programa 'El Gran Chef famosos', sin embargo, tras su eliminación retornó a EE.UU. la noticia de su regresó al Perú tomó por sorpresa a sus fanáticos que no esperaban tenerla de regreso tan pronto a la modelo.

La actriz Mayra Goñi uso sus redes sociales para anunciar que sus días en Estados Unidos están contados ya que tomó la decisión de desistir de su proceso de residencia para retornar al Perú.

Mediante la popular cajita de preguntas Goñi reveló esta noticia que ha emocionado a sus seguidores quienes siguen de cerca su carrera, sin embargo, confirmó que ha sido una decisión difícil de tomar.

"Ha sido un proceso un poco complicado de tomar algunas decisiones, a veces no es tan fácil pero finalmente he decidido volver a Perú, he decidido volver a mi país, trabajar allá, retomar mi carrera musical", comentó Mayra Goñi.